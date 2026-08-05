Rubén Martínez dice adiós

El futbolista menorquín Rubén Martínez ha anunciado de forma oficial su retirada del fútbol profesional a los 36 años, vistiendo por última vez la camiseta del CE Sabadell. A través de una emotiva carta pública, el delantero pone fin a una extensa trayectoria de más de 530 partidos oficiales entre España y la Primera División de Grecia. En su mensaje de despedida, Martínez destaca que se marcha sin tristeza y con una enorme gratitud, asegurando con orgullo que lo ha dado todo sobre el césped.

El jugador cumplió los sueños de aquel niño que empezó a dar patadas a un balón en Menorca, logrando competir al máximo nivel. A lo largo de su carrera, defendió con orgullo y máximo respeto los colores de históricos clubes del fútbol español. Su trayectoria incluye etapas muy significativas, siendo la UD Logroñés el club donde sumó más partidos, con un total de 106 encuentros disputados. También dejó una huella importante en el Albacete Balompié y en el CE Sabadell, superando la barrera de los 50 partidos en ambas entidades.

A nivel internacional, Martínez vivió la experiencia de competir en la máxima categoría del fútbol griego defendiendo los colores del Lamia. En su última etapa en el CE Sabadell, el atacante sumó 72 partidos oficiales, aportando goles y veteranía al conjunto arlequinado. Sus estadísticas globales reflejan una regularidad encomiable en el fútbol de bronce y plata, acumulando 466 partidos en competiciones domésticas. A lo largo de este viaje, consiguió celebrar 75 goles y dar un paso al frente en momentos clave de la temporada.

En su despedida, el balear dedicó palabras de profundo agradecimiento a sus clubes, aficiones, compañeros de vestuario y trabajadores. Hizo una mención muy especial a su familia, a sus suegros, a sus amigos y, de forma directa, a su pareja Mireia y a su hijo Leo. También recordó con cariño a su padre, señalando que sabe que hoy sonreirá orgulloso desde el cielo por el camino recorrido. Rubén Martínez cierra así su etapa como futbolista en activo tras lograr hitos tan complejos como ocho exigentes playoffs de ascenso.

Ahora comienza una nueva etapa para el menorquín, quien afronta el futuro con la misma pasión, ilusión y ganas de crecer que el primer día. Aunque cambia el terreno de juego, asegura que no abandonará los valores que el fútbol le ha enseñado durante toda una vida. El deporte rey pierde a un profesional ejemplar y respetado en los vestuarios, pero Martínez avisa que volverá a encontrarse con el fútbol de una forma diferente. El CE Sabadell y el resto de sus antiguos equipos despiden a un jugador que se vació por completo en cada entrenamiento y partido.