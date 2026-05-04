Rubén, Jordi y Óscar, goles de oro

A falta de tan solo tres jornadas para el cierre de la Primera RFEF, la tensión se puede cortar con un cuchillo tanto en la lucha por el ascenso como en la agónica pelea por la permanencia. En un fin de semana de infarto, tres nombres propios han emergido para cambiar el destino de sus equipos con goles que valen oro.

El CE Sabadell estuvo contra las cuerdas ante el Real Murcia. Tras verse con un 0-2 en contra, la fe arlequinada permitió una remontada épica que culminó Rubén Martínez en el minuto 89’. Su gol de penalti, sumado al anterior de Bonaldo en el 85’, selló un 2-2 que mantiene al Sabadell empatado a 65 puntos con el Eldense en lo más alto de la tabla. De no haber entrado ese balón, los de la Nova Creu Alta estarían ahora a dos puntos del liderato, perdiendo el control de su propio destino hacia el ascenso directo. Rubén puso de manifiesto la resiliencia del Sabadell: “De ir 0-2 a levantarnos y empatar, e intentar la victoria hasta el final. Este equipo no se rinde nunca. Gracias a las más de 9.000 personas que han estado ahí empujando sin parar es increíble un ambiente así”.

En Santo Domingo, el CE Europa dio un golpe sobre la mesa ante la AD Alcorcón. Un solitario gol de Jordi Cano en el minuto 26’ permitió a los escapulados llevarse los tres puntos y blindar la quinta plaza, la última que da acceso al playoff. Esta victoria sitúa al Europa con 56 puntos, tres por encima del Cartagena. Sin ese zarpazo de Cano, la ventaja sería de un solo punto, dejando el playoff en una situación de riesgo extremo para las tres finales que restan.

El Gimnàstic logró una victoria vital por 2-1 ante el Sevilla Atlético gracias a la determinación de Óscar Sanz. Sus tres puntos permiten al conjunto grana mantenerse fuera de la zona de descenso con 43 unidades. La importancia es capital: si el Nàstic no hubiera sumado de tres, hoy ocuparía la 16ª posición, por debajo de un Tarazona que le superaría en la tabla.Tres goles, tres protagonistas y un mismo mensaje: en esta categoría, cada segundo y cada bota pueden decidir el trabajo de toda una temporada.