Fútbol catalán
Ropero tumba al Europa en un duelo igualado
El Europa cayó en un partido igualado en el Rico Pérez
El único tanto de Ropero desniveló el encuentro en la segunda mitad
Isaac Fandos
El Europa no pudo sacar nada del Rico Pérez en un duelo muy parejo entre los escapulados y el Hércules, que acabó por caer del lado local con un tanto de Ropero.
Salieron bien los de Adary Benitez, intentando llevar la manija del encuentro con la posesión del esférico, aunque les costó generar ocasiones de peligro. Apenas un disparo desviado de Meshak puso en peligro la meta de Abad durante la primera mitad.
Tampoco fue superior el bagaje ofensivo de los locales, que se limitaron a esperar sus momentos con rápidos contragolpes que acabaron sin finalizar.
Todos se esperaban que el encuentro se abriera en la segunda mitad, pero ambos conjuntos eran demasiados conscientes de que un paso en falso podía ser definitvo.
Guillem avisó con un disparo que no encontró portería, y Alex Cano salvó justo después a los escapulados yendo con acierto al suelo.
Los dos equipos empezaban a animarse en el tramo final, y fue el Hércules el que lo aprovechó: Ropero no perdonó frente a Flere y marcó el único tanto del partido.
En los últimos compases, el Europa lo intentó con todo corazón, pero no fue suficiente.
