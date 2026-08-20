Rodrigo causa baja en el Sabadell

Rodrigo Escudero ha dejado de ser oficialmente futbolista del CE Sabadell tras alcanzar un acuerdo para la rescisión de su contrato. El atacante de 32 años, que ya intuía las intenciones de la dirección deportiva de no contar con él para el proyecto de Segunda División, cierra una etapa corta en la Nova Creu Alta pero inolvidable.

Su ausencia en la lista de convocados para el estreno liguero en Gijón fue la pista definitiva de un adiós que se ha certificado de mutuo acuerdo. Pese a que el técnico no le veía sitio en el fútbol profesional, Escudero se ha despedido reivindicándose sobre el césped. Ha sido uno de los máximos goleadores de la pretemporada con tres dianas, la última de ellas provocando un gol en propia puerta ante el Espanyol.

Se marcha un futbolista que se había ganado el cariño de la afición y que ostenta una condición de amuleto total: cada vez que anotó, el Sabadell nunca perdió, firmando un balance de seis victorias y dos empates. Su trayectoria en tierras catalanas se resume en 42 partidos oficiales y 9 goles, todos ellos clave en la categoría de bronce. Especialmente recordado será su agónico cabezazo al poste ante el Zamora en el Play-off, cuyo rechace transformó Eneko Aguilar para sellar el histórico ascenso.

Escudero cierra así un ciclo impecable. Con esta rescisión, el ariete vallisoletano se convierte de inmediato en una de las piezas más cotizadas y deseadas del mercado de Primera Federación con un currículum envidiable en la categoría. A sus espaldas acumula una dilatada experiencia con 391 partidos oficiales y 106 goles en el fútbol de barro, habiendo defendido con notable éxito las camisetas de clubes históricos como el Algeciras CF (donde firmó 11 tantos la campaña anterior), la Cultural Leonesa, el CF Talavera (donde destrozó sus registros con 14 goles) o el Zamora CF.