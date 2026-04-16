Rodrigo asegura que el Sabadell está alerta

El CE Sabadell regresa este domingo a la Nova Creu Alta con la moral reforzada tras su última victoria a domicilio, un resultado que ha servido para despejar los fantasmas de la jornada anterior en casa. El máximo artillero arlequinado, Rodrigo Escudero, ha comparecido ante los medios para analizar el trascendental duelo ante el Hércules CF, subrayando que el equipo ha recuperado la brújula emocional: “Perder te genera dudas, a pesar de que teníamos muy claro quiénes somos. Retornar a la victoria fuera de casa nos ha venido muy bien”, confesó el delantero vallisoletano.

Pese al optimismo por los tres puntos logrados lejos de Sabadell, Escudero no se fía de la visita del conjunto alicantino. El ariete calificó al Hércules como un "equipo muy peligroso" que llega con la urgencia de quien se juega el todo por el todo en el tramo final del campeonato. "Queda poco y es un equipo que puede crecer en estos momentos de la temporada. Espero un partido muy complicado”, vaticinó el '9', haciendo especial hincapié en la necesidad de mantener la concentración defensiva para evitar sorpresas desagradables ante su afición.

La plantilla arlequinada ha tomado nota del último traspié en su estadio y Escudero asegura que no habrá relajación. “Estaremos alerta porque tienen una plantilla muy buena y vendrán a ganar porque se juegan muchísimo. Venimos avisados después de lo que nos pasó en el último partido en casa”, afirmó con rotundidad. El delantero, que atraviesa un gran momento de forma, suma ya 9 goles este curso y se sitúa a solo dos dianas de igualar su registro de la pasada campaña con el Algeciras, consolidándose como la principal esperanza ofensiva para certificar los objetivos del club.