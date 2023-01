Roc Carles, de Mataró a hacer las Américas

Creció en la Juventus, el Sant Gabriel y el Europa antes de dar el salto a la liga universitaria de Estados Unidos "En Catalunya es más difícil jugar a un buen nivel y estudiar al mismo tiempo", asegura Carles, el '10' del Hofstra University

Su padre, Pere Carles, jugó toda su vida en el AC Juventus de Mataró, club del que ahora es su presidente, así que Roc Carles lo tenía fácil para empezar a dar patadas a un balón. Lo hizo con cinco años y ahí siguió hasta ser cadete de primer año y militar en Segunda División. Fue entonces cuando Víctor Lancharro, técnico del Sant Gabriel, se lo llevó para el División de Honor. Lo hizo tan bien que el Europa se lo llevó para su juvenil.

Cuando estaba a punto de dar el salto al División de Honor, un paso importante para cualquiera que quiera triunfar en este deporte, decidió que aquel no sería su camino: “Mi primo, un año mayor, también jugaba en el Europa, pero se fue a Estados Unidos”, comenta mientras charla con SPORT cerca de Can Xalant, el campo en el que empezó a disfrutar cuando era un niño. “No lo medité mucho, fue muy rápido y me gustó la idea. Al final me atrapó y ahí sigo”, explica después de dos años y medio en los que ha compaginado los estudios de Finanzas y el fútbol al más alto nivel universitario como miembro de la Hofstra University, situada en Long Island (Nueva York).

A Roma se llega por varios caminos, aunque, en el fondo, Roc Carles tampoco sabe exactamente si quiere llegar a Roma y, de momento, disfruta a diario de “una experiencia muy enriquecedora”. Y es que tiene claro que “en Catalunya es más complicado jugar en según qué nivel y compaginarlo con los estudios. Hay quien lo hace, pero no tienen las mismas facilidades que en Estados Unidos, donde juegas para tu universidad, la representas, y si no puedes ir a clase porque tienes partido no pasa nada”.

Roc Carles posa en Mataró con las camisetas de Juventus, Sant Gabriel y Europa | DAVID RAMÍREZ

Roc juega de centrocampista, luce el ‘10’ a la espalda y su equipo llegó al ‘top 20’ de los mejores conjuntos universitarios. De momento, no tiene pensado qué hará en el futuro ni hacia dónde quiere encaminar su carrera: “Dependerá de las ofertas que tenga, tanto a nivel laboral como futbolístico. No sé si seguiré jugando o trabajaré”, aunque, en su caso, tendrá la posibilidad de escoger porque no ha abandonado ninguna de las dos vías que abrió siendo juvenil y que sigue disfrutando por igual. “Esto es un Erasmus a lo bestia, una gran experiencia, conoces a gente de todo el mundo, dominas el inglés, estás estudiando y, además, disfrutando del fútbol”.