Roberto Torres y Borja Granero, presentados con el Nàstic

El Gimnàstic presentó a Roberto Torres y Borja Granero, dos fichajes de relieve que tienen que dar un plus de calidad al equipo grana en su lucha por el ascenso, dos futbolistas con experiencia que llegan para sumar y hacer más competitivo al equipo que dirige Dani Vidal.

Roberto Torres es un jugador con gran recorrido. A sus 35 años llega del Inter Escaldes de Andorra, pero en su tarjeta de presentación constan los más de 150 partidos jugados con el Osasuna en Primera División. Un centrocampista que hace jugar y además hace goles.

"He elegido el Nàstic porque creo que es el equipo adecuado. Es un club con tradición y aspiraciones y hay un proyecto muy interesante. Ya jugué aquí un playoff de ascenso a Primera. Aquí me puedo volver a enganchar al fútbol profesional y me genera mucha ilusión".

Torres maduró su decisión y destacó la influencia de Javi Sanz, exdirector deportivo del Nàstic: "Esta última semana he hablado más con Javi que con mi familia. Ha sido una pelea dura salir de allí, pero sabía que tenía que hacer toda la fuerza posible para venir a un club histórico. Tuve dos propuestas de Primera RFEF, pero no las contemplé. Cuando me llamó el Nàstic, supe que tenía que hacer todo por venir".

Curiosamente, Torres podría debutar en Tajonar ante el filial del Osasuna: "Cuando vi que me tocaba debutar en el Tajonar, supe que firmaría por el Nàstic porque no creo en las casualidades. Es algo súper bonito jugar contra el equipo de mi vida, pero voy a ir a muerte con este escudo".

Torres sabe a lo que viene y lo que se espera de él: "Puedo aportar veteranía, ilusión, trabajo. Me encanta entrenar e intentaré ayudar en lo que pueda. Cumplo 36 años dentro de un mes, pero siento que tengo 20 años".

Borja Granero, por su parte, es otro jugador veterano, de 34 años. Hijo de José Carlos Granero, entrenador del Nàstic en la 2002-2003, juega como defensa y también centrocampista defensivo y viene del Alcoyano. Pero antes, jugó más de 375 partidos entre Segunda A, Segunda B y Primera RFEF y dos ascensos con el Racing de Santander y el Castellón.

Granero se mostró ilusionado con su llegada al Nàstic: "Estoy muy contento de estar aquí por la energía, la ilusión y el hambre que noto y estoy con ganas de aportar mi granito de arena. Este es un club que siempre me ha llamado la atención porque mi padre estuvo aquí".

Reconoció Granero que buscaba nuevos horizontes: "Se abrió la oportunidad porque en Alcoy jugué todo, pero a nivel club hubo cosas que no me gustaron y lo hice saber. Lo mejor para todos es que no siguiera allí. Fue un tira y afloja entre los clubes, pero al final salió bien la cosa".

El defensa aseguró que está en disposición de dar rendimiento inmediato: "Veo un vestuario con hambre y ambición que ha estado cerca del fútbol profesional y lo quiere amarrar. Pedí no jugar durante dos semanas y fui sincero con ellos. Estoy mejorando a nivel físico, pero me encuentro bien. Tiene que haber competitividad. Ellos me ayudan y me guían porque vengo de hacer cosas diferentes".