La RFEF oficializa el VAR 'low cost'
Se utilizará esta temporada 25-26 en Primera RFEF
Lo activarán los entrenadores en el momento de la posible infracción
Isaac Fandos
La Real Federación Española de Fútbol confirmó este jueves la utilización del nuevo VAR para Primera RFEF.
Consiste en una versión reducida del videoarbitraje que vemos en las mejores competiciones, y que actualmente se encuentra en fase de ensayo por parte de la FIFA, la UEFA y la IFAB: se utilizará en la Copa Mundial sub-20 de Chile 2025, y ya se ha probado en la Copa Mundial Femenina sub-20 Colombia 2024 y la Copa Mundial Femenina sub-17 República Dominicana 2024.
A diferencia de lo que sucede en Primera y Segunda División, en esta competición serán los entrenadores quienes podrán activar esta herramienta. Lo harán entregando una tarjeta al cuarto árbitro en el momento que suceda la posible infracción. Solo se podrán revisar los mismos supuestos que en Primera: gol, penalti, tarjeta roja y confusión de identidad.
Los equipos contarán con dos solicitudes de revisión por partido, y en caso de acertar, recuperarán la solicitud utilizada.
