La Jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, Maria Castelló, ha dictado un revés judicial para Juanjo Isern, excandidato a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y principal rival de Joan Soteras.

La magistrada ha vetado la personación de Isern como acusación particular en la causa penal que investiga presuntas irregularidades en los comicios de 2023, incluyendo los delitos de falsedad documental y administración desleal.

La jueza estima un recurso presentado por un directivo de la FCF y concluye que Isern no puede ser considerado víctima ni perjudicado directo por los delitos que se investigan. Esto deja sin efecto su presencia en el proceso.

Esta decisión resulta polémica, ya que la defensa de Isern argumenta que él es el "perjudicado más claro" al haber perdido unas elecciones que están bajo sospecha de amaño. Cabe destacar que, hasta la fecha, ninguna de las acusaciones contra el presidente Soteras o directivos de la FCF investigadas en este juzgado han sido demostradas.

La investigación en Sabadell, respaldada por un informe de Mossos d’Esquadra, describe un presunto fraude electoral basado en la falsificación de actas notariales y suplantación de identidad de presidentes de clubes para asegurar la reelección de Soteras. Pese a las declaraciones de clubes sobre firmas falsificadas, la jueza mantiene su criterio.

La defensa de Isern, Vosseler Abogados, ha anunciado la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona.

Paralelamente, Soteras se enfrentará a un juicio por injurias y calumnias contra Isern, lo que subraya la intensa batalla legal y personal entre ambos.