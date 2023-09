El Reus Reddis debuta en la categoría y se pone líder

Goleó ante L'Escala he hizo recordar al antiguo Reus desaparecido El conjunto rojinegro que dirige Marc Carrasco debutó en la categoría de la mejor manera

La ciudad de Reus vuelve a tener equipo en Tercera, y además tras la primera jornada ya es líder. El Reus Reddis debutó con goleada ante L’Escala en una primera parte donde marcó los cuatro goles del partido, recordando sus aficionados al antiguo equipo rojinegro que desapareció hace unos años.

El entrenador del equipo Marc Carrasco está contento, pues un debut así será muy recordado: “La realidad es que estamos muy contentos, evidentemente. Creo que nos hemos mostrado muy incisivos, pues habiamos trabajado mucho las acciones de buscar el espacio, y el segundo gol ha sido así. Hemos de dar la enhorabuena a los jugadores no solo por el debut en Tercera, sino porque me siento un fiel del Reus, y sufrí la perdida del equipo como muchos aficionados, y ver el Estadio con esta pasión e ilusión se me han puesto los pelos de punta”.

Aitor Serrano pichichi

Uno de los artífices del triunfo fue el delantero procedente del Valls, Aitor, que marcó dos goles, y es junto a Campayo el primer pichichi del grupo por delante de sus compañeros Víctor Oribe, que marcó el primer gol y el veterano Xavi Molina, otro de los supervivientes del antiguo Reus junto al técnico Marc Carrasco, Alberto Benito, Dani Argilaga, Ramón Folch y Jordi Oribe entre los que jugaron ante L'Escala.