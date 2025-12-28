El Reus Reddis cede a Torrents al Vilanova

El joven delantero del conjunto tarraconense, Joan Torrents, cambiará la elástica rojinegra por la del Vilanova, una de las sensaciones de la Tercera RFEF, que pese a ser un recién ascendido está luchando por las posiciones de ascenso.

Formado en la cantera del extinto Reus Deportiu, Joan Torrents pasó por el fútbol base del Villarreal antes de dar el salto al fútbol amateur. Con los groguets jugó tanto en el Juvenil B de Liga Nacional, como en la Roda (uno de los clubes satélites del Villarreal) y en el Juvenil A de División de Honor.

Tras un buen año en la máxima categoría juvenil, volvió a Cataluña para enrolarse en las filas de la Pobla Mafumet, por aquel entonces en Tercera RFEF. Pese a tener solo 19 años, se convirtió en un fijo en el ataque del filial grana, consiguiendo marcar 8 goles en 25 partidos. La siguiente campaña siguió en la Pobla, reduciendo ligeramente su cuota goleadora (5) pero siendo igualmente un jugador muy utilizado:1784 minutos.

El pasado curso firmó por el Reus Reddis, y se convirtió en uno de los delanteros más destacados del club y de la categoría. Con los tarraconenses consiguió el título de liga y el consecuente ascenso, firmando 12 goles en 32 partidos. Disputó 26 de ellos como titular, y pasó la barrera de los 2000 minutos.

Esta campaña se preveía que tuviera un papel importante, pero tras ir convocado en 13 encuentros, solo ha participado en 7 (y 3 de ellos como titular).

Tras acumular pocas oportunidades, el club ha decidido cederlo al Vilanova, que dispondrá de un refuerzo de lujo para la segunda mitad del campeonato.

Con esta ficha liberada, el Reus Reddis buscará incorporar otro jugador sub-23 de tinte ofensivo.