Reus se pone en el mapa

Casi cinco años después resurge el Reus bajo la denominación de Reus FC Reddis con un ascenso a Segunda Federación de la mano de Marc Carrasco que le vuelve a poner en el mapa del fútbol nacional. El equipo rojinegro alcanza su tercer ascenso en cuatro años, desde que emezó de cero desde la Segunda Catalana.

Fue el no muy lejano 20 de octubre de 2020 cuando el juzgado de primera instancia mercantil de Tarragona ordenó la disolución del Reus tras 111 años de historia. Cinco años después el Reus FC Reddis ha resurgido para recuperar el lugar que perdió en los despachos y no en el terreno de juego.

Su trayectoria esta temporada ha resultado sobresaliente, con 29 partidos jugados, 21 triunfos (12 en el Municipal), cinco empates y tres derrotas siendo además el equipo menos goleado (20) y segundo máximo realizador (54).

El artífice

Marc Carrasco, técnico y artífice del éxito: “La conclusión que saco de todo eso es que en Reus ya hemos llorado mucho con el fútbol y ahora toca la felicidad. Hace tiempo que nos sacaron a nuestro equipo por la razón que fuera. Nosotros no pudimos decidirlo, sufrimos y lloramos, pero este ascenso es un mensaje muy claro. La gente de Reus y los que sentimos el club es luchadora y creo que estamos, como mínimo en una categoría que nos corresponde como ciudad y como club”.

Carrasco lo ha dado todo por el club: “Me he dejado la vida, no lo puedo negar, pero ha sido muy a gusto. Este es mi club, esta es mi gente y aquí en Reus está donde han nacido mis hijas. Muchas cosas me unen al club que un día lucí de rojinegro. Hoy es un día para ser feliz y disfrutarlo. Ha valido la pena todo el esfuerzo”.