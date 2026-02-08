El Reus FCR vuelve a ganar

El Reus FC Reddis reencontró este domingo su mejor versión competitiva al vencer por 2-0 al Porreres, resultado que pone fin a una racha de tres jornadas sin ganar y afianza al conjunto rojinegro en los puestos de play-off de ascenso. Tras una primera parte marcada por el equilibrio y el orden defensivo de los baleares, que llegaron a salvar un balón bajo palos en el minuto 19, el equipo local impuso su jerarquía tras el paso por vestuarios. El técnico Marc Carrasco reactivó el ataque de un bloque que, pese a la falta de puntería inicial, nunca perdió el control del ritmo.

La insistencia local obtuvo recompensa en el minuto 57, cuando Toscano batió a Víctor Méndez para inaugurar el marcador. Lejos de replegarse, el Reus aprovechó el paso adelante del rival para sentenciar el choque en una transición rápida culminada por Ricardo Vaz en el minuto 68. La victoria inyecta una dosis de autoestima clave para el proyecto rojinegro en su estreno en Segunda RFEF, permitiéndole escalar posiciones en la zona noble de la tabla. Por su parte, el debut del ariete Óscar Jiménez refuerza el arsenal ofensivo de un Reus que vuelve a sonreír ante su afición.

FICHA TÉCNICA

Jornada 22/Municipal

2 Reus FC Reddis: Pacheco; Beni (Pol, 73’), Alarcón, Recasens, Pol Fernández, Cèspedes (Casals, 73’); Melo, Ustrell (Álvares, 58’), Sandro Toscano; Fran Carbià (Serrano, 58’), Xavi Jaime (Óscar Jiménez, 82’).

0 Porreres: Víctor Méndez; Medina (Torregrosa, 76’), Marcos, Jorge García (Sastre, 70’), Recalde, Bengoetxea (Bertino, 62’); Florit (Binimelis, 62’), Cobo, Villapalos, Keita; De Tomás (Cuenca, 62’).

Goles: 1-0 (57’): Toscano. 2-0 (68’): Ricardo Vaz.

Árbitro: Carlos Albaladejo (Colegio de Alicante). Amarillas a Bengoechea, Cobo, Keita.