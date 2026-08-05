Fútbol catalán
El Reus FCR retiene a Lluís Recasens
El defensa, que tenía ofertas, del Gimnàstic entre otros equipos, cumplirá su segunda temporada de rojinegro
Con su firma y las anteriores de Pol Fernández y Andy, el Reus FCR mantiene a sus centrales titulares
Lluís Recasens, central de 24 años, indiscutible durante la campaña 2025/26, seguirá defendiendo la zamarra rojinegra al menos una temporada más. Recasens ha sido uno de los grandes baluartes del equipo en su exitosa primera campaña en Segunda Federación. Participó en 36 partidos oficiales.
Su solidez defensiva, salida de balón y capacidad de liderazgo le convirtieron en pilar fundamental para alcanzar los playoffs de ascenso.
Y a pesar de recibir propuestas atractivas desde Primera RFEF, entre ellas la del Gimnàstic, el jugador ha priorizado el proyecto deportivo del Reus.
Formado en el Espanyol, donde llegó a debutar con el primer equipo, Recasens acumula ya más de 135 partidos en categorías inferiores y semiprofesionales.
Con esta renovación, el club rojinegro completa la permanencia de su tridente de centrales titulares de la temporada pasada, el formado por Pol Fernández, Andy Alarcón y el propio Recasens, quienes sellan su continuidad en la misma semana, lo que supone una muy buena noticia para el entrenador Edu Albacar.
Se trata de la décima renovación del Reus FC Reddis de cara al nuevo curso, un dato que refleja la voluntad del club de mantener el bloque que tan buen rendimiento ofreció el año anterior.
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