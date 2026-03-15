El Reus FCR recupera su mejor versión

El Reus FC Reddis ha firmado una de las victorias más prestigiosas de la temporada tras asaltar el Municipal de Sa Pobla, venciendo por 1-2 a una UD Poblense que hasta hoy se mantenía invicta en su feudo. Los hombres de Marc Carrasco no solo sumaron tres puntos de oro, sino que demostraron una madurez impropia de un recién llegado a la categoría, remontando un marcador adverso y consolidándose con autoridad en la cuarta plaza del Grupo 3 de la Segunda Federación.

El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto ganxet. Bajo un viento intenso que condicionaba el juego, el Poblense golpeó primero en el minuto 11. Aitor Pons aprovechó un rechace en el área para batir a Álvaro Pacheco, estableciendo un escenario que históricamente favorece a los mallorquines, especialistas en rentabilizar ventajas mínimas. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el Reus mantuvo la calma y empezó a imponer su criterio en el centro del campo con un Ramon Folch imperial y la movilidad de Ricardo Vaz.

La reacción reusense fue fulminante y efectiva. En el minuto 33, Pol Fernández aprovechó una incursión para poner las tablas en el marcador, devolviendo la confianza al bloque catalán. El Poblense todavía no se había recuperado del golpe cuando, apenas cuatro minutos después, Miquel Ustrell culminaba una excelente jugada colectiva con un disparo raso y ajustado que daba la vuelta al luminoso. Con este tanto, el Reus se convertía en el segundo equipo capaz de marcarle dos goles al Poblense en su casa en toda la liga, evidenciando su enorme potencial ofensivo.

En la reanudación, el Reus FC Reddis ofreció un ejercicio de resistencia y orden táctico. Pese al empuje de los locales, que pusieron toda la carne en el asador, la línea defensiva liderada por Xavi Molina y Sergi Canals se mostró infranqueable. Pacheco intervino con seguridad cuando fue requerido y el equipo supo salir al contragolpe para mantener en vilo a la zaga balear. Ni los cambios locales ni el ambiente pudieron frenar a un Reus que terminó el partido con el control de la situación.

Esta victoria supone un punto de inflexión para el proyecto reusense. Ganar en un campo donde nadie lo había hecho hasta la fecha no solo refuerza la posición en la tabla, sino que lanza un mensaje de ambición a todo el grupo. El Reus se reencuentra con su mejor versión justo en el tramo decisivo, demostrando que tiene fútbol y carácter para pelear por las cotas más altas.

FICHA TÉCNICA

1 Poblense: Sabater; Salvà (Pérez, 87'), J. Payeras, Marc García (Alarcón, 75'); Gori (Diego, 59'), Fullana, M. Payeras, M. Soler (Montiel, 59'), Aitor Pons; Prohens y Penyafort (Alberto, 75')

2 Reus FCR: Pacheco; Fernández, Molina, Pol F. (Céspedes, 80'), Casals; Xavi Jaime, Folch (Blanch, 71'), Toscano, Ustrell; (Fran Carbiá, 71'), Kenneth (Melo, 80'), Ricardo Vaz (Serrano, 68').

Goles: 1-0 (11'): Aitor Pons. 1-1 (33'): Pol Fernández. 1-2 (38'): Ustrell.

Árbitro: Lidón Rocamora (Colegio valenciano). Amarillas a Penyafort; Ustrell, Pol Fernández, Ricardo Vaz, Pacheco, Xavi Molina, Kenneth.

Campo: Sa Pobla.