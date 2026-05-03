El Reus FCR logra billete de la promoción de ascenso

El Estadio Olímpic de Terrassa se tiñó de rojinegro en una jornada que ya es historia para el Reus FC Reddis. Aunque el Terrassa arrancó con fuerza mediante las botas de Aythami, los hombres de Marc Carrasco no se amedrentaron y supieron dominar el césped artificial con paciencia.

El larguero avisó tras un cabezazo de Ustrell, mientras la grada vivía el partido con el oído puesto en el transistor.La tensión del césped se fundía con la euforia que llegaba desde otros campos, pero el destino quiso que el Reus no dependiera de nadie.

En la segunda mitad, tras varias paradas salvadoras de Marcos Pérez y Dani Parra, llegó el momento de la magia. Xavi Jaime puso un balón parado que, tras una serie de rechaces, Sandro Toscano cazó dentro del área. Su disparo encontró el desvío cómplice de Ramon Folch para besar la red y desatar la locura colectiva.

Ese gol no solo fue un tanto, fue el billete directo hacia el play-off de ascenso a Primera Federación. Con el pitido final, la invasión pacífica de la afición reusense celebró una cuarta plaza heroica. El sueño de los de Marc Carrasco sigue más vivo que nunca tras conquistar Terrassa con coraje y fútbol. Ahora, el lunes marcará el inicio del camino final hacia la gloria.

FICHA TÉCNICA

Terrassa: Marcos Pérez, Sem Dirks (Adrián Beamonte, 77’), Ismael, Josemi Castañeda (Jaime Barrero, 77’), Nahuel Arroyo, Guti (Larry, 85’), Mario Domingo (69’) y Aythami Perera (69’).

Reus FCR: Dani Parra, Pol Fernández, A. Alarcón, Lluís Recasens, P. Fernández (Beni, 69’), Casals, M. Ustrell (A. Serrano, 69’), Sandro Toscano (R. Melo, 87’), Xavi Jaime, Ricardo Vaz (Fran Carbià, 87’), Kenneth (R. Folch, 64’), Erik Schouten (69’), D. Lourens (69’), Álvaro Martín (77’), C. Mármol (77’) y D. Gonzalo (85’).

Gol: 0-1 (75’): Sandro Toscano.

Árbitro: Héctor Bouzas. TA: Castañeda; Pol Fernández, Folch, Beni.

Campo: Olímpic.