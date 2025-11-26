El Reus FC Reddis recupera gol

El Reus FC Reddis encara un partido decisivo con la mejor noticia posible: Dani Homet vuelve. El delantero, autor de 10 goles la temporada pasada con el Badalona, regresa tras la lesión sufrida en el épico duelo copero ante el Europa, un encuentro al que ya llegó mermado físicamente y que solo pudo disputar en la segunda mitad. Su retorno llega en el contexto más propicio: la visita al colista Porreres, un escenario ideal para que los hombres de Marc Carrasco reactiven una ofensiva que lleva dos jornadas sin ver puerta.

El técnico recupera, además, a Ricardo Vaz, máximo goleador rojinegro con 5 tantos, tras cumplir sanción. También podría entrar en la convocatoria Xavi Jaime, que ultima su recuperación de un percance muscular y que suma dos goles este curso, los mismos que Folch y Serrano.

La falta de gol ha castigado al Reus en las últimas semanas. El equipo encadena dos encuentros consecutivos sin anotar —ante Barbastro y SD Ibiza— y no marca desde el 9 de noviembre, un bloqueo ofensivo que ha frenado su progresión en la tabla. Antes de su lesión, Dani Homet ya había contribuido con tres dianas y se había consolidado como un recurso clave en el último tercio del campo por su movilidad y su facilidad para encontrar remates.

Para Carrasco, recuperar a su dupla más determinante supone un alivio estratégico. Homet y Vaz representan más de la mitad del caudal ofensivo del equipo, y su coincidencia en el once inicial no se daba desde hace semanas. El técnico ha insistido internamente en que la falta de gol era más un problema de efectivos que de juego, y ahora dispondrá de las piezas necesarias para comprobarlo.

El duelo contra el Porreres adquiere así un matiz especial: no solo es una oportunidad para sumar tres puntos, sino también para que la artillería rojinegra recupere sensaciones. Con el equipo bien asentado a nivel defensivo, la asignatura pendiente es transformar dominio en goles, y el regreso de sus armas principales alimenta el optimismo.