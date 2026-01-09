El Reus FC Reddis no se pone límites

Después de una primera vuelta sobresaliente, la permanencia se queda como un objetivo menor para un Reus FC Reddis, que segundo en la tabla, no se pone límites.La salida de Dani Homet, su único delantero centro natural, ha abierto un vacío en la plantilla, pero la dirección deportiva, liderada por Marc Carrasco y en coordinación constante con Javi Robles, trabaja desde hace días en la búsqueda de un nuevo punta. El perfil está claramente acotado: un delantero con experiencia en Primera RFEF, acostumbrado a competir en contextos exigentes, pero sin un rol protagonista en su actual equipo. El Reus FCR tiene clara la consigna: incorporar solo si la operación encaja deportiva y económicamente. De lo contrario, esperar.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ha encontrado respuestas dentro de casa. Miquel Ustrell ha asumido el papel de referencia ofensiva con una solvencia que va más allá de la emergencia. Su movilidad, capacidad para asociarse y lectura de espacios han permitido al equipo sostener su modelo, y su gol en Lleida —de ejecución precisa— ha reforzado la confianza del staff en su polivalencia, pese a no tratarse de un ‘9’ al uso.

Ustrell apunta de nuevo a la titularidad este fin de semana ante el Barça Atlètic, en un duelo de alta exigencia entre dos equipos llamados a pelear por el ‘play-off’. Será una prueba para medir hasta dónde puede estirarse el actual engranaje ofensivo sin un delantero específico.

El club, además, no ha detenido su actividad en otras líneas. Kenneth Soler ya ha comenzado su adaptación y el fichaje del lateral izquierdo Marcel Céspedes está prácticamente cerrado, una incorporación pensada para ampliar alternativas. En el radar aparece también Toni Paredes (Europa), delantero con poco protagonismo.