Al Reus FC Reddis solo le vale ganar

Vuelco radical y subidón de adrenalina para un Reus FC Reddis que ve el cielo abierto en el momento más caliente de la temporada. El club del Baix Camp ha recibido un impacto directo de oxígeno institucional tras confirmarse que los órganos federativos competentes han concedido la medida cautelar solicitada por sus servicios jurídicos.

La resolución congela de inmediato la durísima sanción impuesta por el Juez Disciplinario Único de la RFEF, que obligaba a clausurar el Estadi de manera inminente y acarreaba una multa económica añadida de 2.000 euros.

Con este as bajo la manga, el templo rojinegro volverá a rugir con su masa social en una hipotética final por el ascenso.La cúpula directiva ha querido reaccionar rápido mediante un comunicado oficial donde reitera de forma tajante "su condena absoluta a cualquier comportamiento incívico o violento". El compromiso de la entidad es total para erradicar cualquier conato de incidente en unas gradas que ahora volverán a ser fundamentales.

El dictamen ha supuesto una inyección de moral brutal para la expedición de Marc Carrasco, que ha puesto rumbo a tierras gallegas con una sonrisa extra en las maletas tras quitarse de encima una losa federativa que amenazaba con empañar el factor campo.

En lo estrictamente deportivo, las buenas noticias no llegan solas para el cuadro catalán en este viaje de alta tensión. El delantero estrella Miquel Ustrell ha desafiado los plazos de recuperación tras su lesión en el duelo de ida y se ha subido al avión rumbo a Oporto.

El equipo espera sacar adelante la eliminatoria pese al 0-0 de la id, aunque para ello necesita ganar, porque la UD Ourense, al haber quedado tercero, le vale el empate.