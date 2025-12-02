El Reus FC Reddis desafía a la Real Sociedad

El Reus FC Reddis vuelve a ocupar su lugar en el foco del fútbol estatal y lo hace con un duelo de Copa del Rey que, más allá del resultado, simboliza reconstrucción, memoria colectiva y pertenencia. La visita de la Real Sociedad, con gran parte de sus titulares desplazados a tierras tarraconenses, convierte este miércoles en una cita de identidad para una afición que, como dice Marc Carrasco, “se merece un partido como éste”.

El técnico Marc Carrasco compareció en la previa con un mensaje claro: solo la baja de Xavi Molina altera un plan trazado para competir y honrar a la grada: “Damos la alineación el día antes, los jugadores entienden que aquí importa tanto el once inicial como los que entran desde el banquillo”, explicó, subrayando la relevancia de todos en un encuentro de exigencia máxima.

Sobre la Real, fue directo: “Todos sabemos su identidad, un equipo que quiere la pelota siempre. Intentaremos incomodarles. Podemos esperar atrás o atrevernos a tener fases con balón: yo prefiero lo segundo, aunque habrá momentos en los que nos avasallen”.

Lo que se respira alrededor del partido trasciende la competición. Colas, emoción familiar y banderas rojinegras anticipan un ambiente grande: “Es un día para disfrutar y estar cerca de la gente de Reus”, insistió Carrasco. “Miraba imágenes de hace diez años y algunos de nuestros jugadores eran críos, pero mantienen el sentimiento. Ese compromiso con Reus y con su fútbol es lo bonito”. La entidad ha preparado una fanzone desde las 17.00 h con comida, bebida y DJ, reforzando la idea de jornada festiva.

La convocatoria donostiarra confirma que la Copa importa en San Sebastián. Sin Oyarzábal, se han desplazado prácticamente todos los pesos pesados: “Es una muestra de respeto hacia la competición y hacia nosotros. Prefiero que vengan los mejores”, remató Carrasco.

Hay ausencias relevantes por molestias —Aramburu, Sucic y Zubeldia— pero entran nombres jóvenes de proyección como Tomy Carbonell, citado por primera vez con el primer equipo, acompañado por Carrera y Beitia.

El Reus llega tras superar al Europa en los penaltis y encadena tres partidos sin marcar, aunque ha firmado dos porterías a cero consecutivas, una señal de que el bloque defensivo sostiene al equipo.

El duelo se enmarca entre dos retos ligueros: el próximo domingo, el Estadi volverá a latir con la visita del Terrassa. Más allá del resultado, el Reus FCR juega algo esencial: mostrar que la ciudad, el club y su gente han recuperado voz. En una Copa de milagros, el Reddis busca escribir el suyo, pero sobre todo, vivirlo juntos. En palabras de su entrenador, “todos nos merecemos un día como éste”.