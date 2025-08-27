"Respeto si, pero sin miedo ante el Eldense"

La Primera RFEF está a punto de comenzar y el CE Sabadell está ya a punto de hacer frente a su debut tras lograr el ascenso la temporada pasada. La Nova Creu Alta será el escenario del debut del equipo arlequinado ni más ni menos que contra un recién descendido como el Eldense el próximo sábado a las 19:15 h.

Un partido en el que Arthur Bonaldo será muy probablemente uno de los que salga en el once inicial. El brasileño, uno de los capitanes del equipo, ha sido uno de los jugadores que más minutos ha jugado durante la pretemporada siendo un jugador capital para Ferran Costa desde su enclave en el eje de la zaga.

Bonaldo considera que la pretemporada ha resultado muy positiva: "He tenido muy buenas sensaciones. Jugar muchos minutos en la pretemporada hace que sea más fácil identificar los errores y poder corregirlos. Me ha ido muy bien, también porque estoy ocupando una posición un poco nueva para mí y tener esa continuidad es crucial para mejorar. Me siento muy cómodo de central porque puedo ver todo el juego de cara".

Reciclado a central, el Sabadell tiene la demarcación muy bien cubierta el recién llegado Carlos Alemán, además de que Carlos García también ha jugado en esa demarcación: "Cuantos más jugadores a buen nivel tengamos, mejor rendirá el equipo. La competencia siempre es buena porque asegura que quien sale de inicio está en las mejores condiciones. Yo estoy centrado en hacer mi trabajo".

Invicto después de cuatro victorias y cuatro empates, el Sabadell llega con los deberes hechos: "Siempre es positivo que no te ganen a pretemporada, pero tampoco vale para nada. Empecemos contra un rival como Eldense, que acaba de bajar y tiene un presupuesto y unas expectativas muy altas para la temporada. Nosotros haremos nuestro partido, con mucho respeto y humildad, pero sin miedo, mirando a los ojos al rival y compitiendo al máximo".

Bonaldo espera que esta sea su temporada después de que en la primera las lesiones le restaran protagonismo: "El año pasado, creo que no jugué ningún partido en toda la temporada sin pincharme o arrastrar algún problema físico. Fue complicada la adaptación, llegué con la pretemporada iniciada y me costó entrar. Terminamos celebrando y eso es muy positivo, firmo que este año vaya igual. Personalmente, siempre que he podido estar desde el inicio en un proyecto. De momento, me siento muy bien y estoy más consolidado en el equipo, mi familia también está muy adaptada a la ciudad, y estoy convencido de que se verá reflejado en el campo".