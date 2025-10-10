¿Resistirá el CE Europa lejos del Nou Sardenya?

El equipo entrenado por el ex jugador del Girona, Aday Benítez, logró la temporada pasada ganar el título de liga y ascender a Primera Federación. Sin embargo, esta gesta les fuerza a dejar su campo, ya que el reglamento obliga a los clubes de LaLiga, LaLiga HYPERMOTION y Primera RFEF a "disponer de un terreno de juego con hierba natural". Ahora tienen hasta el 15 de enero para encontrar una solución, día en el que finaliza la moratoria de seis meses que les ofrece la RFEF.

Traslado a Nou Barris

Tras constatar que no podían realizar las modificaciones exigidas en el Nou Sardenya y que no disponía de fondos para construir un nuevo estadio, el Europa se reunió con el Ayuntamiento de Barcelona en verano. Ambos acordaron en julio el traslado del club a las pistas de atletismo de Can Dragó, en el distrito de Nou Barris.

Can Dragò / Twitter

Para ello, el consistorio se ha visto obligado a destinar aproximadamente un millón de euros para adecuar las pistas. Las obras comenzarán el próximo 13 de octubre y, según cuenta 'El Periódico', supondrán la creación de un campo de fútbol de césped natural con porterías, banquillos, banderines y vallas publicitarias.

También incorporárá un nuevo sistema de riego, un refuerzo de la iluminación que alcance los 600 lux y se tratará de mejorar la grada existente y añadir estructuras desmontables que permitan acoger hasta 3.000 espectadores.

Durante el periodo de remodelación, Can Dragó permanecerá cerrado al público, algo que ha despertado cierto malestar entre los atletas. En las últimas horas, han realizado pintadas en las paredes en las que se lee 'Fora Europa' o 'Can Dragó para los atletas'.

Se resisten a dejar su estadio

Aday está tratando de explotar al máximo el tiempo que les queda en su estadio y los europeístas se están beneficiando de ser el único equipo de la categoría en jugar en césped artificial.

Los de la Vila de Gràcia se mantienen invictos en casa en lo que va de liga y ocupan, con once puntos, la segunda posición en la tabla, empatados con el Atlético Madrileño, que es primero, y el FC Cartagena, que ocupa el tercer puesto. Está por ver si los escapulados mantendrán en el nivel lo que resta de temporada y si jugar fuera del Nou Serdanya les pasará factura.