Fútbol catalán
Reparto de puntos en el derbi catalán
Espanyol B y Terrassa empataron en un duelo abierto
Lluc y Sergio Cortés fueron los autores de los goles
Isaac Fandos
La intensidad reinó en la Dani Jarque en un derbi en el que los dos equipos pudieron llevarse los tres puntos.
El filial se adelantó en la primera ocasión de peligro, apenas cumplido el primer minuto, con un gran centro de Ferran que Lluc embocó desde el área pequeña.
Los de Oriol Alsina no acusaron el golpe, y empezaron a generar peligro desde los primeros compases. Tras una primera oportunidad que se perdió por poco, Sertgio Cortés igualó el encuentro con un preciso disparo desde la frontal. Incluso Giménez pudo culminar la remontada, sin éxito.
Tras la reanudación, el filial tuvo la suya con un remate de Almansa que rozó el palo; y los egarenses en un remate de Cortés.
