"No vamos a renunciar a nada"

El Atlètic Lleida prepara su temporada en Segunda RFEF después de haber accedido administrativamente a la categoría en un salto en el que tendrá que adaptarse a un contexto desconocido, además como primer equipo de la capital.

Gabri García, entrenador del equipo ilerdense, dio sus primeras impresiones sobre el nuevo proyecto: "Mantenemos el bloque, la mayoría de jugadores conocen la dinámica y eso nos ayuda. Además, la gente que ha venido lo ha hecho con muchas ganas. Buscamos perfiles de jugadores con ambición y están sumando".

A tal efecto, el stage ha sido muy positivo: "El stage nos ha ido muy bien para conocernos. Hemos pasado muchas horas juntos y eso ayuda a la cohesión del equipo".

En el debut ante el Deportivo Aragón, Gabri sacó sus primeras conclusiones: "El partido del sábado me dejó satisfecho por el rendimiento físico, no por el resultado, ya que hemos de intentar ganar los próximos partidos porque eso sirve para acostumbrarse a ganar".

El técnico espera más refuerzos: "La plantilla no está cerrada, nos tenemos que reforzar más. La 2RFEF es una categoría muy difícil y lo que queremos es que se afiance el equipo en esta categoría sin renunciar a nada. Somos ambiciosos y vamos a trabajar a ver hasta dónde podemos llegar".

García es optimista: "Jugar en el Camp d'Esports es un paso adelante porque son unas instalaciones muy buenas. Supongo que nos beneficiará pero hasta que no compitamos no lo sabremos. Soy optimista".