Suscripción

sport

Directos

Fútbol catalán

"No vamos a renunciar a nada"

Gabri García, técnico del Atlètic Lleida, asegura que el primer objetivo es "afianzarse en la categoría"

"Siempre hemos sido ambiciosos y no vamos a dejar de serlos"

Gabri García

Gabri García / @atletic_lleida

SPORT.es

SPORT.es

El Atlètic Lleida prepara su temporada en Segunda RFEF después de haber accedido administrativamente a la categoría en un salto en el que tendrá que adaptarse a un contexto desconocido, además como primer equipo de la capital.

Gabri García, entrenador del equipo ilerdense, dio sus primeras impresiones sobre el nuevo proyecto: "Mantenemos el bloque, la mayoría de jugadores conocen la dinámica y eso nos ayuda. Además, la gente que ha venido lo ha hecho con muchas ganas. Buscamos perfiles de jugadores con ambición y están sumando".

A tal efecto, el stage ha sido muy positivo: "El stage nos ha ido muy bien para conocernos. Hemos pasado muchas horas juntos y eso ayuda a la cohesión del equipo".

En el debut ante el Deportivo Aragón, Gabri sacó sus primeras conclusiones: "El partido del sábado me dejó satisfecho por el rendimiento físico, no por el resultado, ya que hemos de intentar ganar los próximos partidos porque eso sirve para acostumbrarse a ganar".

El técnico espera más refuerzos: "La plantilla no está cerrada, nos tenemos que reforzar más. La 2RFEF es una categoría muy difícil y lo que queremos es que se afiance el equipo en esta categoría sin renunciar a nada. Somos ambiciosos y vamos a trabajar a ver hasta dónde podemos llegar".

Noticias relacionadas y más

García es optimista: "Jugar en el Camp d'Esports es un paso adelante porque son unas instalaciones muy buenas. Supongo que nos beneficiará pero hasta que no compitamos no lo sabremos. Soy optimista".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas