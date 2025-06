Renovación, alta y baja en la UE Sant Andreu

La UE Sant Andreu informa que Pau Darbra ha renovado su contrato una temporada más , hasta junio del 2026. El futbolista de Tiana jugará su tercera temporada en el Narcís Sala.

Darbra ha sido una pieza clave en el campo y en el vestuario en las dos últimas temporadas . Su competitividad, entrega, compromiso y calidad le han convertido en un jugador imprescindible, con 37 partidos disputados el primer año y 34 esta segunda temporada.

La UE Sant Andreu informa que Toni Paredes no ha aceptado la oferta de renovación pese a la propuesta de mejora de sus condiciones. La voluntad de la dirección deportiva y del entrenador era la renovación, pero el delantero mataronense cierra por decisión propia su etapa de dos temporadas en el Narcís Sala.

Paredes llegó en verano de 2023 en el primer año a Segunda RFEF y se consolidó como un futbolista importante para el equipo. Delantero trabajador, comprometido y solidario, este año ha disputado 1.830 minutos repartidos en 31 partidos , ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias. Durante estas dos temporadas, ha marcado goles importantes: el de la victoria en el debut en Segunda RFEF, el del triunfo en Lleida, el doblete ante el Zamora, el gol que permitió eliminar al Mirandés en la Copa del Rey o el que abría la lata en el histórico derbi en el Nou Sardenya.

El delantero llegó del Vilassar de Mar (Tercera RFEF) después de haber jugado la temporada anterior en el Mataró (Primera Catalana) y marcar 13 goles . El primer año disputó 35 partidos (poco más de 1.400 minutos) y marcó siete goles . Esta temporada ha jugado 1.830 minutos repartidos en 31 partidos, ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias .

"No sabéis qué difícil ha sido tomar esta decisión. No es fácil marcharme de un lugar donde me he sentido querido, valorado y, sobre todo, he sido feliz ". El delantero ha continuado elogiando el tiempo que ha estado en el club andreuense y que la decisión la ha tomado " después de pensar mucho y escuchar lo que me dice el corazón […] para afrontar nuevos retos y seguir construyendo mi camino".

Por otra parte, Guillem Naranjo (El Prat del Llobregat, 2000) se incorpora al Sant Andreu y es el sexto fichaje de este verano. El delantero llega al Narcís Sala procedente del Lleida CF y vestirá la cuatribarrada hasta junio del 2026 , con una temporada más opcional.

Naranjo es un delantero físico, corpulento (1'88), zurdo y completo, con experiencia en la categoría. Antes de dar el salto a Segunda Federación, había pasado por l'Horta , el Santfeliuenc y el Girona 'B' . Posteriormente, ha jugado en El Prat y en el filial del Zaragoza, donde marcó 12 goles en 33 partidos .

El buen año en el conjunto aragonés le llevó a jugar en Primera Federación con el Sabadell y el Teruel , y el último curso lo ha disputado en el Lleida CF, donde ha marcado seis goles y ha dado cuatro asistencias.