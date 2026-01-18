Remontada del Sant Andreu

La UE Sant Andreu sigue en estado de gracia y ha sumado su cuarta victoria consecutiva en un duelo volcánico en Sant Gregori. Lo que parecía un mediodía aciago para los cuatribarrados tras el tempranero gol de Mejía, acabó convirtiéndose en una remontada épica que coloca a los de Natxo González a tan solo dos puntos del liderato. El encuentro tuvo todos los ingredientes de un drama futbolístico: alternancia en el marcador, expulsiones y un desenlace cargado de polémica.

Tras el 1-0 inicial, el Sant Andreu se volcó sobre el área de un Torrent que se defendió con uñas y dientes hasta que Carlos Blanco puso las tablas en el minuto 71. Con el partido roto y ambos equipos con diez tras las rojas a Javi Gómez y Llambrich, el destino guardaba un as bajo la manga. En el tiempo de descuento, Walid Meddeb provocó un penalti muy protestado por la parroquia local, transformado con sangre fría por Alexis García en el 96'.

La tensión final se tradujo en una lluvia de amarillas y la expulsión de Blanco tras el gol, pero los tres puntos viajan a Barcelona. El Sant Andreu demuestra que tiene fe de campeón, mientras que el Torrent se queda con la miel en los labios tras un esfuerzo titánico que se desmoronó en la última acción del choque.

FICHA TÉCNICA

1 Torrent: Aitor Arias; Llambrich, Monty, Ojog, Ivi; Meca (Manu Viana, 60'), Armando, Adrián Lois (Rodríguez, 90'), Adri Pérez, Mejía (Sibille, 86'); Raúl Caballero.

2 Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez (Santiago, 63'), Carlos Blanco, Javi Gómez, Lucas Viña (Pau, 74'); A. García, Albertito (Sergi García, 74'), Max Marcet, Dani Torices, Serrano (Meddeb, 63'); Marcos Mendes (Armand, 74').

Goles: 1-0 (5'): Mejía. 1-1 (71'): Carlos Blanco. 1-2 (90'+6): A. García, de penalti.

Árbitro: Alejandro Tomé (Colegio Las Palmas). Amarillas a Adri Pérez; Serrano, Carlos Blanco (2A, 90'+9). Rojas a Javi Gómez (79') y Llambrich (81').

Campo: Sant Gregori