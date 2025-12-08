Remontada del Sant Andreu

El Sant Andreu alcanza la quinta plaza después de remontar a un Espanyol que vio finalizada su racha sin perder de once partidos. La UE Sant Andreu volvió a demostrar que su intención esta temporada es mirar hacia arriba. Y lo hizo con goles de dos de sus defensas. Pese a llegar fatigado tras el esfuerzo copero frente al Celta, el conjunto de Natxo González se rehizo a un tempranero contratiempo y volteó el duelo ante un Espanyol B competitivo.

La victoria por 2-1 consolida la fiabilidad del equipo en Narcís Sala. El Sant Andreu empezó incómodo, desbordado por la presión alta de los blanquiazules y sin hallar claridad en la salida. El gol visitante de Aimar Vicandi, tras recoger su propio rechace al poste, obligó a los locales a ajustar piezas sobre la marcha.

El descanso fue un punto de inflexión. Nada más reanudarse el choque, un envío lateral encontró la llegada de Luis Martínez para firmar el empate y liberar al Sant Andreu, que pasó a mandar. Cuando el partido respiraba tensión, apareció Lucas Viña para rubricar la remontada con un tanto en el 83’. La victoria deja al Sant Andreu reforzado moralmente tra sobreponerse al desgaste.

FICHA TÉCNICA

Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez (Santiago, 46'), Javi Gómez, Luis Martínez (Serrano, 46'), Lucas Viña; A. García (Pons, 77'), Pau, Noel, Torices, Sergi García (Albertito, 46'); Naranjo (Armand, 67').

Espanyol B: Serred; Fernández, Timera (Almansa, 84'), Rufo, Caroz; Santiago (José Ángel, 70'), Londoño (Sander, 46'), Peries, Ferrán Gómez, Lluc Castell (Salazar, 84'); Aimar Vicandi (Letono, 70').

Goles: 0-1 (25'): Aimar Vicandi. 1-1 (52'): Luis Gómez. 2-1 (83'): Lucas Viña.

Árbitro: Nil Cubas (Colegio balear). Amarillas a Noel, Serrano; Londoño, Timera, M. Fernández, Peries.

Campo: Narcís Sala.