Remontada de campeón

El Sant Andreu remonta en dos minutos el gol inicial del Espanyol B

Quinta victoria consecutiva de los de Natxo González, que refuerzan su liderato

Iñaki, despejando un balón

Iñaki, despejando un balón / @uesantandreu

SPORT.es

SPORT.es

El Sant Andreu reafirmó su condición de líder con una remontada exprés en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde supo sufrir para acabar llevándose los tres puntos. Pese a que el Espanyol B dominó la primera mitad y se adelantó en el minuto 21 gracias a un tanto de Jan Peries, el conjunto cuatribarrado demostró por qué manda en la categoría. Tras el descanso, los visitantes dieron un paso adelante y, empujados por el gran ambiente de su afición en la grada, le dieron la vuelta al marcador en apenas dos minutos de máxima efectividad.

La reacción del líder comenzó en el minuto 62, cuando un disparo de Señé desde la frontal rebotó en un defensor para igualar el choque. Sin tiempo para que el filial perico reaccionara, Marcos Mendes aprovechó un pase incisivo entre la zaga local para fusilar a Serred y certificar la remontada, en el que era su decimoprimer gol. A pesar de los cambios ofensivos de Raúl Jardiel, el Sant Andreu se mostró muy sólido en defensa durante el tramo final del encuentro, gestionando su ventaja sin pasar grandes apuros y sumando su quinta victoria consecutiva para consolidar su privilegiada posición en la tabla.

FICHA TÉCNICA

1 Espanyol B: Llorenç Serred; Timera (José Ángel, 46’), Català, Hugo Caroz (Pleguezuelo, 73’), Sevila (Letono, 73’); Rufo, Ballero, Castell, Londoño, Salazar (Bombardó, 80’); J. Peries (Almansa, 59’).

2 Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Javi Gómez (Señé, 59’), Carlos Blanco, Lucas Viña; Alexis García (Barry, 85’), Torices, Andreu, Pau Darbra (Noel, 90’); Max Marcet (Serrano, 59’), Marcos Mendes (Sergi García, 85’).

Goles: 1-0 (21’): J. Peries. 1-1 (62’): Señé. 1-2 (64’): Marcos Mendes. Árbitro: Alberto Fernández (Colegio aragonés). Amarillas a Timera, Hugo Caroz, Rufo; Javi Gómez.

Campo: Dani Jarque. 1.000 espectadores.

