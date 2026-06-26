Remodelación del Municipal de Badalona

El Club de Futbol Badalona SAD ha hecho público un comunicado oficial a través de sus redes sociales para anunciar el inicio inmediato de las obras de reforma en su estadio. El proyecto supone una ambiciosa renovación técnica y estructural del recinto de la entidad de la costa barcelonesa, tras prácticamente una década sin inversiones significativas en las instalaciones.

El Ayuntamiento local destinará una inyección económica que roza los 1,5 millones de euros con el objetivo prioritario de modernizar y adaptar el equipamiento deportivo a los requerimientos del fútbol competitivo moderno. La gran actuación de esta reforma consiste en la completa sustitución del césped artificial por una innovadora superficie de césped híbrido, conformada en un 95% por hierba natural y un 5% sintética. Esta importante transformación del verde obligará a instalar un sofisticado mecanismo de riego especializado y un rediseño de las telecomunicaciones generales. El club pretende asegurar de este modo un rodar de balón óptimo que potencie el estilo dinámico de su plantilla y reduzca al mismo tiempo el riesgo de lesiones musculares en sus jugadores.

Por otra parte, la intervención arquitectónica se prolongará durante unos tres meses de ejecución técnica continuada. Entre las mejoras más destacadas se incluye el cambio del alumbrado por focos LED de última generación, la instalación de cámaras de seguridad y una plataforma adaptada para retransmisiones por televisión. En la zona de vestuarios y terreno de juego se ubicarán nuevos banquillos VIP dotados con 20 confortables plazas por equipo, además de construirse nuevos despachos administrativos. Los seguidores del conjunto badalonés disfrutarán de una mejora sustancial en la cobertura wifi del estadio y un actualizado portal digital para la adquisición de sus entradas locales.