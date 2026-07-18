Fútbol catalán
Relevo en el Europa: Josep Maria Gené sustituye a Aday Benitez
El veterano técnico asume el banquillo escapulado tras la renuncia del entrenador de Santmenat
La pasada temporada dirigió con acierto al filial, y hasta ahora ejercía como director deportivo
Isaac Fandos
Punto y final definitivo a la etapa de Aday Benítez en el banquillo del Europa tras dos temporadas absolutamente exitosas.
Aunque era un secreto a voces, el club escapulado todavía no había comunicado una muerte anunciada: la mejor época del Europa en el siglo XXI llegaba a su fin. O, al menos, a tener un punto y a parte, pues tendrá una parte continuista con el relevo en el banquillo. La llegada de Josep Maria Gené, hasta ahora director deportivo del club, supone una apuesta por la estabilidad en medio de un ruido que empezaba a ahondar en el seno del Nou Sardenya.
La trayectoria de Aday Benitez como entrenador siempre estará profundamente ligada al Europa. Después de siete temporadas militando en las filas del Girona, Benitez colgó las botas a la conclusión de la temporada 2020-2021.
Se estrenó como técnico en la campaña 2022-2023, formando parte del cuerpo técnico de Jonathan Ruiz en el Europa B, logrando el ascenso de Primera Catalana a Lliga Elit.
El siguiente curso empezó con el filial escapulado, pero salió a mitad de temporada para asumir su debut como primer entrenador en L’Escala de Tercera RFEF.
Sus buenas actuaciones con el club gerundense, al que dejó a tocar de disputar el play-off de ascenso a Segunda RFEF, llamaron la atención del Europa, entidad en la que dejó un grato recuerdo.
Volvió al club escapulado en Segunda RFEF, consiguiendo un insospechado ascenso a Primera RFEF como campeón del grupo 3. Y el pasado curso, lo clasificó para el play-off a Segunda División, cayendo en semifinales ante el Celta Fortuna.
Ahora será el turno de Josep Maria Gené, amplio conocedor del fútbol catalán y que tendrá una dura tarea de reconstrucción de la plantilla.
Gené lleva días dirigiendo a la plantilla en el inicio de la pretemporada, después de que el pasado curso salvara con brillantez al Europa B en Tercera RFEF.
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