“La regularidad y la identidad no se compran; se trabajan cada día”

Consolidado como el eje del CE Sabadell, el jugador de Vic analiza la madurez de un proyecto que lidera la tabla y se acerca al fútbol profesional. Forjado en el barro del fútbol catalán, Albert Orriols encuentra el reconocimiento que valida su sobria trayectoria

Debut en Tercera a los 24 años, una anomalía en un fútbol que a menudo prioriza la precocidad. Pleitesía al nunca es tarde.

Mi trayectoria ha sido de fondo. Pasar por clubes como el Vic Riuprimer, la UE Vic o el Olot me ha permitido picar piedra y entender el oficio desde la base. No todos los futbolistas explotan a los 18 años; en mi caso, llegar a la categoría con 24 me ha otorgado una madurez y un poso que es fundamentales para gestionar la presión actual.

Su formación académica en INEFC, un máster.

El conocimiento teórico sobre el esfuerzo y la preparación física ayuda a entender la metodología de Ferran Costa. Es un técnico que no permite la relajación y que exige el máximo en cada sesión. Esa autoexigencia es la que nos ha llevado a no regalar nada y a competir con esta intensidad. Una gran parte de nuestro éxito actual reside en esa cultura del trabajo diario.

Pruebas no superadas en el FC Barcelona y el RCD Espanyol, nada que esconder.

Son experiencias que forman parte del aprendizaje. En aquel momento no se dio la oportunidad, pero siempre he confiado en mis capacidades. Mi objetivo es llegar arriba por méritos propios y creo que el Sabadell es el lugar idóneo para lograrlo. Si conseguimos el ascenso, mi meta es defender este escudo en Segunda.

Su relación con el gol ha cambiado, si no desaparecido.

Es una asignatura que tengo pendiente y me gustaría aportar más en el plano ofensivo para ayudar al equipo. Sin embargo, mi función actual es otra. Priorizo el orden táctico y la presión alta como bloque. En este sistema, me siento cómodo siendo el ancla que permite que otros compañeros brillen en la finalización.

Con las tarjetas amarillas parece llevarse mejor, una cada tres partidos de promedio.

Mi posición de pivote posicional me obliga a tomar decisiones de riesgo constante. Soy un jugador intenso y agresivo en la recuperación, lo que a veces conlleva ver tarjetas. Es un aspecto que he ido puliendo para ser más eficiente, pero entiendo que mi rol principal es frenar el juego rival y dar seguridad al resto del grupo.

Colegas de Lucas Viale querrían que no siguiera en nomina en el Sabadell.

Hubo intereses en enero, pero mi prioridad absoluta era seguir en Sabadell. Cuando te sientes valorado y ves que el club confía en ti tras superar momentos difíciles, como mi lesión del año pasado, la decisión es sencilla. Mi deseo es crecer junto a esta entidad y demostrar que este equipo tiene nivel para estar en el fútbol profesional.

Discreto, sin alardes, eficaz, termómetro táctico, jugador de equipo.

Me siento muy querido, estoy super a gusto, la temporada pasada lesionado tres meses, estoy contento con el rendimiento, con ganas de más y demostrar que puedo estar más arriba.

El liderato del Sabadell como epítome de una rebelión ante los poderosos.

El hambre de este vestuario es nuestra mayor virtud. Muchos venimos de abajo y sabemos lo que cuesta llegar aquí. La regularidad y la identidad que hemos construido no se pueden comprar; se basan en morir con nuestras ideas en cada partido. Somos un equipo difícil de batir porque creemos ciegamente en lo que hacemos.

Aconseja apostar por el ascenso del Sabadell.

Hacer cálculos es el primer paso para perderse por el camino. Sería un error grave pensar que el objetivo está cerca solo por la situación actual. La categoría es muy dura y cualquier bajón en el nivel de atención se paga caro. Nuestra mentalidad es clara: de nada sirve lo hecho hasta hoy si no mantenemos el mismo nivel de energía mañana. Hemos con seguido ser un equipo difícil.

Un Sabadell regular, granítico, ordenado, metódico, fiable.

Hay que poner en valor el nivel de los rivales, pero nosotros debemos centrarnos en nuestro rendimiento. No podemos caer en la zona de confort. De estas situaciones se sale siendo honestos y profesionales, exigiendo el máximo cada día. El camino es largo y solo la regularidad nos permitirá alcanzar nuestra mejor versión. La suerte es algo puntual, vale la regularidad, buscar nuestros máximos y tener una identidad. Nos sentimos muy cómodos.

Cómodos hasta cierto punto.

A Ferran Costa le conocía todo el mundo, a los jugadores no nos da ni un respiro. Una parte de culpa es suya.

Sorprendidos por lo sobrevenido.

El plan era estabilizarse en la categoría, era un año ilusionante, pero en la pretemporada no pensábamos estar tan arriba.

Ell reto del fútbol profesional.

Quiero estar ahí y con el Sabadell, me lo estoy currando. Confío en mis capacidades.