Fútbol catalán
Regreso a la Lliga Elit
El Viladecans vuelve tras dos temporadas en Primera Catalana
El técnico Andrés González seguirá en el banquillo la próxima temporada
El UD Viladecans ha sellado su retorno a la Lliga Elit tras completar una temporada sobresaliente. Los jugadores dirigidos por Andrés González demostraron una regularidad envidiable que les llevó a pelear en lo más alto de la tabla, finalizando en una meritoria segunda posición solo por detrás del Martorell.
La directiva ha premiado este gran éxito renovando al técnico una temporada más para liderar el nuevo proyecto en la máxima categoría territorial catalana, donde la entidad ya militó durante el curso 2023/2024.
La clave del éxito del conjunto del Baix Llobregat ha residido en un equilibrio perfecto entre todas sus líneas. El Viladecans fue el equipo menos goleado en Liga regular, encajando 22 goles en 30 partidos. La seriedad atrás se complementó a la perfección con la dinamita en punta, liderada por Akram con 10 dianas y Etido con nueve tantos.
Esta gran regularidad liguera se culminó con una vibrante fase de ascenso ante el Igualada. Un gol del delantero Carlos Cano en la prórroga, jugador que llegó en febrero del Castelldefels, desató la locura en el Municipal y certificó el billete definitivo a la gloria.
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