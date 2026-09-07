Se refuerza el Europa

El Club Esportiu Europa ha dado un golpe de efecto espectacular en el mercado de fichajes. El club de Gràcia ha hecho oficial la contratación del delantero Teto Martín. El futbolista tinerfeño de 24 años se encontraba sin equipo. Su último club fue el Johor DT de la liga de Malasia. Allí firmó grandes números goleadores en la pasada campaña. Equipos como el Alcorcón, Mirandes y la Cultural Leonesa se habían interesado por su fichaje. Pero en su regreso a España ha elegido al Europa.

Salto de calidad

Esta incorporación supone un salto de calidad enorme para los escapulados. Teto Martín es un extremo puro, vertical y muy habilidoso, que también puede jugar como mediapunta y al que le gusta jugar a pierna cambiada para buscar la diagonal. Además, destaca por su polivalencia en todo el frente ofensivo. Puede actuar incluso como una referencia en la punta del ataque.

Josep María Gené, técnico de la escuadra barcelonesa gana una pieza clave.El jugador cuenta con un currículum brillante en el fútbol profesional.

Se formó en la prestigiosa cantera del Club Deportivo Tenerife. Con el primer equipo isleño llegó a disputar 97 partidos, en los que marcó seis goles. Todos ellos en Segunda División española. Acumuló más de 3.500 minutos de juego en la categoría. Estuvo en el club blanquiazul durante tres exitosas temporadas.

Su llegada aporta desequilibrio, gol y muchísima visión de juego y podría convertirse en el recambio natural de Adnane Ghailan, traspasado al Córdoba, que fuera el jugador más desequilibrante del equipo escapulado la pasada temporada.