Referéndum en el Europa: renunciar a la categoría o buscar una alternativa al exilio en Can Dragó

El vicepresident del CE Europa, Àlex López Vendrell, ha expresado en declaraciones a betevé su profunda decepción con el consistorio barcelonés por el incumplimiento de los compromisos sobre la instalación de césped natural en el Nou Sardenya. “No han cumplido su palabra y es un agravio comparativo increíble”, denunció.

El club escapulado ve cómo el Sant Andreu sí dispondrá de hierba natural a partir de noviembre, mientras que el Nou Sardenya no estará listo hasta 2027. Esta diferencia de trato ha generado malestar en Gràcia. “A título personal me siento engañado”, afirmó López Vendrell con rotundidad.D esde el minuto cero tras el ascenso, la directiva escapulada ha defendido jugar en su feudo como elemento identitario. “El Nou Sardenya nos da sentido social y singularidad”, subrayó el dirigente. Sin embargo, el retraso en las obras ha obligado al club a plantear un referéndum entre sus socios: renunciar a la categoría o buscar una alternativa al exilio en Can Dragó.

La directiva considera que continuar toda la temporada en Can Dragó sería “económicamente inabordable y socialmente insoportable”. Los cálculos internos hablan de un déficit de entre 500.000 y 700.000 euros, una cifra que un club de socios sin inversores externos difícilmente puede asumir.

Además, la experiencia de partido es “mucho peor” que en el Nou Sardenya, lo que ha provocado un descenso notable en la asistencia y en los ingresos por taquillaje y merchandising. Ante esta situación, el club ha abierto la puerta a jugar provisionalmente en el Narcís Sala, feudo del Sant Andreu. López Vendrell destacó la “excelente relación institucional” entre ambos clubes y valoró positivamente el comunicado de apoyo del conjunto quadribarrat. “Es un campo de fútbol popular que permitiría una mejor experiencia y recuperar parte de los ingresos perdidos, atrayendo también a aficionados neutros”.