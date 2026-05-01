Recepción oficial al Sant Andreu en el el Parlament

El Parlament de Catalunya se ha teñido hoy de color cuatribarrado. La UE Sant Andreu, flamante campeón de liga y nuevo equipo de Primera RFEF, ha protagonizado una recepción institucional histórica liderada por el presidente de la cámara, Josep Rull, quien ha ensalzado el impacto social y deportivo de la entidad del Narcís Sala.

La expedición, integrada por la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, fue recibida en un ambiente de máxima distinción. Como gesto de agradecimiento, el club obsequió a Rull con una camiseta personalizada con el dorsal 18 —en honor a su condición de decimoctavo presidente de la institución— y una réplica de la estatua de Rafael Casanova, símbolo de la resistencia de Barcelona.

Durante el acto, Rull puso en valor la simbiosis entre el club y el pueblo de Sant Andreu de Palomar: "Este equipo representa la llama y la retama; celebramos que el Narcís Sala siga siendo vuestro hogar junto a una afición excepcional", afirmó el presidente, quien también entregó insignias del Parlament y un libro histórico a los integrantes del club.

Por su parte, el director general, José Manuel Pérez, subrayó el compromiso del Sant Andreu con la identidad catalana: "Somos un proyecto de país que representa una Catalunya plural y abierta", declaró, teniendo un recuerdo especial para el técnico Natxo González y el presidente Taito Suzuki, ausentes en la cita.

La jornada concluyó con una visita al hemiciclo y la tradicional fotografía en la Escala de Honor, sellando un curso que ya es leyenda para el fútbol barcelonés. El Sant Andreu no solo escala categorías en el césped, sino que consolida su peso institucional en el corazón de la soberanía nacional.