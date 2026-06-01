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Fútbol catalán

Raúl Paje, nuevo entrenador del Hospitalet

El nuevo técnico llega para trabajar con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda Federación

Con la UD Montañesa logró un brillante ascenso a Tercera RFEF

Raúl Paje, nuevo técnico del Hospitalet

Raúl Paje, nuevo técnico del Hospitalet / @CELHospitalet

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El CE L’Hospitalet ya tiene nuevo entrenador: Raúl Paje, quien toma las riendas del banquillo de la Feixa Llarga para la temporada 2026-2027 con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda Federación que esta temporada no se pudo conseguir.

Después de cerrar su etapa en la UE Tona, donde dirigió el tramo final del curso, el técnico ribereño asume en su propia casa el desafío más ambicioso de su carrera deportiva.

Paje es un entrenador con gran prestigioen el fútbol catalán y un estratega curtido en mil batallas que conoce a la perfección el ADN de la ciudad. Dejó huella en la UD Montañesa logrando un brillante ascenso a Tercera RFEF, dirigió al CF L’Escala y a la UD Viladecans, y firmó una etapa dorada en la UD Unificación Bellvitge llevando a su juvenil a la élite de División de Honor.

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El club hospitalense, que ha visto cómo el billete de categoría se le resistía cruelmente en las últimas campañas, apuesta por la intensidad, el conocimiento táctico y el arraigo local de un entrenador que llega libre y con máxima ambición tras no renovar, de mutuo acuerdo, con el club osonense.

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