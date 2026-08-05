La era Raúl Paje inicia con nota

Empezó de la mejor forma la andadura de Raúl Paje en el banquillo hospitalense, con la clasificación a la semifinal del Històrics en un grupo en el que no partía como favorito.

El primer duelo nació encarrilado para los franjirrojos, con una falta muy cerrada en el segundo minuto de juego que Xavi Manrique, tras un rechace corto del meta barcelonés, envió al fondo de las mallas.

El juego y las llegadas eran de L’Hospitalet, pero el Sants se defendía con entereza sin dejar que los de Raúl Paje pusieran a prueba a Roy Zambrano. Así fue hasta el minuto 19, cuando Jamal Khodr definió directamente a la escuadra en una de las que será las resoluciones más bellas del campeonato.

En el tramo final, el Sants se estiró intentando buscar recortar distancias, pero Damià intervino para evitar que los barceloneses pudieran recortar distancias.

Pese a ello, el conjunto verdiblanco ofreció una buena imagen, teniendo en cuenta el mayor rodaje de los hospitalenses y la diferencia de cuatro categorías entre ambos conjuntos.

Tras la derrota, el Sants se veía obligado a hacer una machada altamente improbable ante un Reus Reddis que todavía le aventajaba en una categoría más que los hospitalenses.

Pese a ello, el Sants aguantó todavía mejor que en el primer envite, pese a que acumulaban más minutos en las piernas.

Vitalie puso el primer acercamiento con un disparo que salió mordido y Granadal evitó el tanto poco después con una buena intervención.

El partido llegó igualado a los últimos minutos, cuando se desató la tormenta perfecta. Agus finalizó una jugada trenzada magnífica (42’), Sardà regateó a Lucas y definió a puerta vacía (43’), y el mismo Agus puso el tercero con un remate afortunado tras tocar en un defensor (44’).

Con los resultados de los primeros encuentros, Reus Reddis y L’Hospitalet se jugaban un puesto en la semifinal, con el favoritismo para los tarraconenses por su mejor categoría y por tener la posibilidad de empatar. Los pronósticos se rompieron con la buena actuación de los franjirrojos, que aprovecharon las buenas intervenciones de Aliaga para sostenerse y la habilidad goleadora del sempiterno Boris Garrós, que firmó el único tanto del partido.