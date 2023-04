Raúl Paje, un año más al frente de la Montañesa

El entrenador renueva por una temporada más como técnico de la Montañesa Tras lograr el ascenso el curso pasado, el equipo seguirá un año más en Tercera RFEF

La Montañesa anunció hoy 26 de abril la renovación por una temporada del técnico del primer equipo, Raúl Paje. Tras llegar el curso pasado a mitad de competición, el equipo de Nou Barris logró el ascenso a Tercera RFEF como campeones de grupo.

Este curso, como no pudo pasar hace dos 2 años, la Montañesa permanecerá una temporada más en la máxima categoría del fútbol territorial. El conjunto de Raúl Paje, noveno en la tabla con 40 puntos, estuvo varias jornadas como equipo de play-off.

🟡⚫️ Des de @Montanyesa1927 volem anunciar la renovació de @RaulPaje com a tècnic del Primer Equip per la temporada 23/24.

El míster continuarà un any més al front amb un projecte sòlid que consilidi a la Monta a #TerceraRFEF.

SOM-HI RAÚL!!!#lanuevamonta pic.twitter.com/jgVuUWpGKF