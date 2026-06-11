Rafa Leva estira su leyenda en el Rubí

La Unió Esportiva Rubí ha renovado una temporada más a Rafa Leva, portero de 44 años y referente del fútbol catalán, que regresó al club el pasado mes de abril, disputando los nueve últimos partidos de la competición, encajando ocho goles.

Mucho tiempo ha pasado desde que empezó su carrera futbolística en el Benjamín del Alzamora C.F. en 1990, equipo que le abrió la puerta al F.C. Barcelona (1991-1996) jugando en categoría alevín, infantil y cadete. Después de pasar por canteras como Espanyol, Damm o Mallorca, y de militar en el Júpiter, Masnou, Europa, Constáncia, Hospitalet, Gavà, Lloreda, Molins de Rei, Ferriolense y Santboià, además de su participación en la Kings League, comenzará su cuarta temporada en el equipo de Can Rosés.

Leva continúa rindiendo a gran nivel, con la ilusión de un juvenil, y cuando llegó al Rubí en abril, aseguró que “no miro nunca el año, solo el domingo próximo. No tengo hoy por hoy fecha de caducidad”.

Regresó a Catalunya en la temporada 2005/2006 parafichar por el Manresa, como paso previo a su fichaje por el Santboià, club en el que militó durante once temporadas en dos etapas distintas, logrando un ascenso a Segunda B como héroe al parar un penalti decisivo ante el Tudelano.