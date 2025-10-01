RAC1: Palestina propone un amistoso contra Catalunya

La federación de fútbol de Palestina habría ofrecido a la Federació Catalana de Futbol disputar un partido amistoso entre ambas selecciones. Es la información que avanza este miércoles RAC1, que desvela los detalles de un posible acuerdo entre las federaciones para que el partido pueda celebrarse en los próximos meses.

Según el citado medio, Palestina quiere aprovechar que disputarán un partido amistoso el sábado 15 de noviembre contra Euskadi en Bilbao (San Mamés) para disputar un segundo encuentro contra Catalunya. La propuesta de la federación palestina propondría el martes 18 de noviembre como fecha posible para el duelo, que todavía debe contar con el beneplácito de ciertos sectores, entre ellos la Generalitat y la Federació Catalana de Futbol.

El Estadi Olímpic, a escena

Otro de los actores implicados es el FC Barcelona. Según se informa desde RAC1, hay ciertos sectores en Catalunya que están moviendo que el partido pueda disputarse en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde el único interrogante sería qué tendría que decir el Barça respecto al estado del césped. Recordemos que el partido, de disputarse en la fecha propuesta, caería en mitad del parón de selecciones, por lo que no habría problemas ni solapamientos en cuanto a partidos en el calendario.

Lista convocados Selección Catalana / Javi Ferrándiz / SPO

En este sentido, a la federación de fútbol de Palestina le gustaría que este viernes, cuando se presenta en Gernika el partido entre Euskadi y Palestina, se pudiese anunciar también la celebración del Catalunya-Palestina. Las conversaciones siguen su curso para la celebración de un partido que de bien seguro atraerá muchas miradas, no solo en Catalunya.

La federación de fútbol de Palestina afirma que desde la invasión de Israel, sus tropas han asesinado a más de 400 futbolistas -retirados y en activo- palestinos. La disputa del partido amistoso sería una forma de rendir homenaje a todos los fallecidos así como una muestra del posicionamiento del pueblo catalán contra la barbarie que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza.