Quinto capítulo de novedades

El Nàstic sigue dando forma a su renovada plantilla. El club grana presentó oficialmente a Fran Gil, Sinan Bakis, Ismael Athuman y Vicent Abril, cuatro de las incorporaciones firmadas este verano para el proyecto dirigido por Xisco Campos. Los cuatro futbolistas coincidieron en subrayar la confianza que les generó el club desde el primer contacto y la ilusión con la que afrontan la temporada en una plantilla prácticamente nueva que está consolidando sus bases en las primeras jornadas de competición.

Fran Gil, quien llegó al equipo tras una lesión en la pretemporada, reconoció que los primeros días no fueron fáciles. “Solo pude hacer tres entrenamientos y noté una rotura en la parte posterior de la cadera. Lo pasé mal la primera semana, pero el equipo me ha dado mucho ánimo”, explicó. El jugador aseguró que ya se encuentra recuperado y con ganas de aportar: “Me han acogido súper bien y tengo muchas ganas de demostrar mi juego, tanto cuando juegue como cuando esté fuera”. Gil también valoró el buen partido disputado ante el Zaragoza y pidió mantener ese nivel como referencia.

Sinan Bakis, uno de los protagonistas de la jornada, llegó al Nàstic tras marcar en el estreno liguero precisamente ante su antiguo equipo. “Estaba súper feliz por el gol, pero más por los tres puntos. Eso es lo más importante”, afirmó. El delantero restó importancia a cualquier polémica con la afición rival y centró su mensaje en el presente: “Mi foco está en el Nàstic”. Bakis reveló que tuvo ofertas de otros países, pero eligió quedarse en España. “Hablé con Tomeu y quería formar parte de este proyecto. Creo que el mejor Bakis está de vuelta. Estoy volviendo a disfrutar del fútbol”.

Ismael Athuman, defensa con amplia experiencia en Primera RFEF, destacó el carácter joven y ambicioso de la plantilla. “Somos un equipo con mucha hambre y ganas de aprender. Cuando me llegó la oferta del Nàstic no tuve mucho que pensármelo”, señaló. Athuman insistió en que la competencia interna será clave: “Nos hace sacar nuestra mejor versión. El equipo quiere tirar para arriba”.

Por último, el portero Vicent Abril explicó que su llegada se dilató más de lo previsto, aunque desde el primer contacto con Xisco Campos tuvo claro su destino. “Se ha hecho un poco largo, pero ya estoy aquí. Era duro no saber mi futuro, pero en el Valencia entrenaba a tope”. Abril llega para competir con Gaizka Ayesa y se ofreció a aportar “seguridad y comunicación con la defensa”. Reconoció partir con cierta desventaja por su incorporación tardía, pero confió en tener oportunidades.

Con esta quinta tanda de presentaciones, el Nàstic da un paso más en la configuración de su plantilla. Solo queda por presentar oficialmente a Víctor Villote, el último fichaje del verano, para cerrar definitivamente el capítulo de incorporaciones.