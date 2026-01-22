Fútbol catalán
Quim Utgés, solución para el Atlètic Lleida
El delantero barcelonés de 20 años llega cedido desde el CE Sabadell hasta final de temporada en busca de continuidad y desarrollo competitivo
Su llegada refuerza el frente ofensivo de un equipo que busca dar un salto de calidad en la segunda vuelta
El Atlètic Lleida ha alcanzado un acuerdo con el CE Sabadell para incorporar al joven delantero Quim Utgés Almeda (Barcelona, 2005) en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada, en una operación que busca aportar frescura y opciones ofensivas a un equipo que afronta el tramo decisivo del curso en Segunda Federación.
Utgés, de 20 años, se formó inicialmente en las categorías inferiores del Sabadell antes de dar el salto al Valencia CF en edad juvenil, y más tarde regresar al club arlequinado, donde consolidó su evolución. La temporada pasada se erigió como una de las piezas clave del Sabadell B en Tercera Federación, disputando 26 partidos y anotando 10 goles, cifras que le permitieron progresar hasta el primer equipo y competir en Primera Federación con minutos significativos.
Más allá de sus registros goleadores con el filial, Utgés también dejó huella en competiciones oficiales al estrenarse como goleador con el primer equipo del Sabadell en la Copa Catalunya, mostrando su capacidad para influir incluso en escenarios de presión.
La cesión representa una oportunidad para que el delantero acelere su crecimiento competitivo y acumule experiencias en un entorno exigente, con la responsabilidad de competir por un puesto en el ataque del Atlètic Lleida y aportar alternativas en la finalización de jugadas. El acuerdo también refleja la confianza del Sabadell en el potencial de su joven ariete, que renovó con su club hasta 2027 y ahora encara un nuevo desafío.
Con su llegada, el Atlètic Lleida refuerza su plantilla en un momento en el que busca consolidar su rendimiento colectivo y añadir componentes ofensivos que permitan diversificar su juego en la recta final de la temporada. Utgés aporta juventud, dinamismo y un perfil de delantero que puede adaptarse tanto a juego posicional como a transiciones rápidas, complementando las opciones existentes en la delantera.
