Quim Montenegro se desvincula del Lleida CF

El Lleida CF y Quim Montenegro han acordado la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, después de que el jugador firmara por el club ilerdense hace aproximadamente un mes. El joven futbolista de 20 años se había formado en las categorías inferiores del club y había llegado a debutar en el primer equipo para después incorporarse al Rio Ave de Portugal.

El último fichaje que había hecho el Lleida era el del argentino Guido Ratto, extremo argentino que la temporada pasada jugó en el Vilanova Geltrú. Además tiene experiencia internacional en la Liga de Bielorússia y de Gibraltar.

El Lleida debuta el próximo sábado en campo del Can Vidalet, estrenándose en el Camp d'Esports una semana después ante el Tona. En septiembre jugará su segundo desplazamiento en el campo de la FE Gramanet jugando su segundo partido como local frente al Europa B. El Lleida empieza la temporada contando ya con 1.600 abonados, cifra que aún puede aumentar al seguir abierta la campaña de captación de Som el Lleida, mes vius que mai.

Por otra parte, el Lleida CF ha firmado un acuerdo con la marca de ropa deportiva Meyba para que sea el proveedor del club la próxima temporada.