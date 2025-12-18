"Queremos acabar el año aún mejor"

El CE Sabadell afronta este sábado uno de los partidos más exigentes y estimulantes de la temporada. La visita del Atlético Madrileño a la Nova Creu Alta, con solo cuatro puntos de diferencia entre ambos equipos, se presenta como una oportunidad para medir ambiciones y cerrar el año con un golpe de autoridad. En la previa del encuentro, el delantero Agustín Coscia ha transmitido confianza, ambición y una clara identificación con el proyecto arlequinado.

Coscia no esconde el objetivo del equipo, independientemente del rival que haya enfrente. “Queremos ganar porque es lo que queremos todos los partidos. Sabemos que jugamos contra los líderes, pero confiamos mucho en nosotros”, aseguró el atacante, que subrayó la mentalidad competitiva del vestuario. El Sabadell llega al choque con la convicción de que puede discutirle el protagonismo al filial rojiblanco y reducir la distancia en la clasificación.

El encuentro también tiene un componente emocional y simbólico importante, al tratarse del último compromiso del año. “Es el último partido del año y queremos terminarlo bien. Está siendo una primera vuelta muy buena, pero la queremos terminar aún mejor”, explicó Coscia, dejando claro que el grupo no se conforma con lo ya logrado y quiere dar un paso más antes del parón.

El delantero destacó el contexto en el que se está desarrollando la temporada, tanto a nivel interno como externo. “Estamos en un club que desea hacer las cosas bien. Contamos con un grupo que trabaja muy bien en el día a día. La ciudad y el ambiente son espectaculares”, señaló. Coscia insistió en el carácter ambicioso del equipo y en la conexión que siente con ese espíritu: “El hambre de este grupo es muy grande y me siento muy identificado con esto”.

Pese a la confianza, el Sabadell no pierde de vista la entidad del rival. El Atlético Madrileño llega como líder y con una base consolidada del curso anterior. “Mantienen una base de jugadores del pasado año. Tienen muy buenos jugadores, juegan muy bien y son muy competitivos. Lo sabemos e intentaremos contrarrestar esto”, analizó Coscia, anticipando un partido de máxima exigencia táctica y física.