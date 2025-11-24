Un punto muy trabajado en Can Misses

El Europa pasó con nota el duro examen en Can Misses. Logró un punto gracias al de siempre y a la brillante actuación del guardameta Flere. Un empate que mantiene a los escapulados entre los mejores de la clasificación.

Los celestes quisieron el balón desde el principio. El primero en avisar fue Bebé, que obligó a Flere a sacar una gran mano para evitar el primer gol del partido. No se hizo esperar la respuesta de los barceloneses, y Andrews envió el balón muy cerca de la portería local. A la media hora, Flere volvió a salvar a su equipo en un mano a mano con Fran Castillo. Y antes del descanso, apareció Jordi Cano para hacer el 0-1 con un remate dentro del área. Los pitiusos ya no tuvieron tiempo para reaccionar a la adversidad.

En la segunda mitad, Flere continuó con su recital de intervenciones. Sin embargo, el portero no pudo evitar que Bebé le batiera después de protagonizar una gran acción individual. Los locales se envalentonaron y buscaron culminar la remontada con un nuevo gol. El guardameta del Europa lo evitó en todo momento junto a una defensa visitante que tuvo mucho trabajo. Los de Aday Benítez se tuvieron que multiplicar para evitar cualquier contratiempo inesperado ante un rival que apretó mucho en busca de un segundo tanto. Y estuvo a punto de conseguirlo en los instantes finales del enfrentamiento. El Ibiza sigue abonado al empate -cuarto consecutivo-. Su técnico, Miguel Álvarez, tendrá que esperar una jornada más para conseguir la primera victoria.