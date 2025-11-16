Un punto y todo sigue igual

El Terrassa y el Sant Andreu firmaron un empate intenso en el Olímpic, un punto que mantiene a ambos conjuntos plenamente vivos en la pelea por la zona alta pero que deja la sensación de que cualquiera de los dos pudo haberse llevado el triunfo. Con este resultado, el Terrassa encadena su cuarta jornada sin perder, mientras que los andreuencs suman en un campo siempre complicado y continúan a solo uno y dos puntos, respectivamente, de la anhelada quinta plaza.

El partido arrancó con ritmo y aproximaciones peligrosas en ambas porterías. La primera gran ocasión llegó con un zapatazo de Alexis que se estrelló con violencia en el travesaño, levantando a la grada. Poco después, Albertito respondió para el Terrassa con un remate desviado que rozó el poste. El duelo prometía y no defraudó.

El Sant Andreu encontró espacios por dentro y obligó a intervenir a Iñaki, que metió una mano decisiva en un remate que llevaba marchamo de gol. Instantes después, se produjo la acción más clara del encuentro: Alexis picó la pelota ante la salida del portero, el balón superó a todos y la defensa egarense tuvo que sacar bajo palos en una acción desesperada. En el rechace, Marcet conectó un disparo potente que acabó en córner gracias a una defensa que resistía como podía.

El Terrassa, lejos de encogerse, se estiró en la segunda parte y buscó posesiones más largas. Aun así, las ocasiones más claras continuaron cayendo del lado visitante, y fue entonces cuando emergió Isma, providencial, para evitar el tanto andreuenc con una intervención llena de reflejos.

Finalmente, el empate terminó siendo un resultado justo en un partido muy abierto, tácticamente exigente y con fases de dominio alterno. Un punto que vale, que suma y que mantiene a ambos equipos con la mirada firme en los puestos de promoción.

FICHA TÉCNICA

Terrassa: Marcos Pérez; Ismael, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo; Larrauri (Sleegers, 73'), Barrero, Joel Rodríguez (Gil Muntadas, 60'), Castañeda (Joaco, 83'), Guti (Beamonte, 83'); Van den Heerik.

Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Carlos Blanco, Javi Gómez (Luis, 68'), Lucas Viña; A. García, Pau, Sergi García (Salvans, 76'), Albertito, Serrano (Marcet, 68'); Marcos Mendes (Naranjo, 87').

Árbitro: Raúl de la Mata (Colegio de Madrid). Amarillas a Barrero, van den Heerik, Isma; Javi Gómez, Darbra.

Campo: Olímpico.