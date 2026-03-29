Punto insuficiente para el Espanyol B

El RCD Espanyol B sumó un trabajado empate sin goles en su visita al Municipal de Deportes de Barbastro, un resultado que, si bien permite encadenar la tercera jornada puntuando, deja un sabor agridulce al no haber podido recortar distancias definitivas con la zona de privilegio.

El equipo de Raúl Jardiel llevó el peso del partido durante gran parte de la primera mitad, mostrando una sólida estructura defensiva liderada por Llorenç Serred y Adama Timera, pero careció de la mordiente necesaria en los últimos metros para romper el muro oscense. A pesar del dominio estéril inicial, los pericos sufrieron con las internadas de Toni Gabarre, aunque el bloque blanquiazul supo reaccionar a tiempo para mantener el equilibrio antes del descanso.

En la reanudación, el filial perico dio un paso adelante y llegó a celebrar un tanto de Thymos Caroutas, el cual fue invalidado por un fuera de juego que frenó el ímpetu visitante. Lluc Castell y Almansa intentaron agitar el ataque por las bandas, pero la falta de puntería —solo un gol a favor en los últimos tres encuentros— terminó pesando en el marcador final.

Con este 0-0, el Espanyol B se queda a tan solo tres puntos de la quinta plaza, manteniendo intactas sus opciones de entrar en los puestos de ascenso a falta de las jornadas decisivas. La solidez atrás vuelve a ser el mejor argumento de un equipo que ya mira a la próxima cita contra el Castellón B para reencontrarse con el gol y asaltar definitivamente el top 5.

FICHA TÉCNICA

0 Barbastro: Rubén Cebollada, Derik, Y. Izquierdo, Sito, Raúl Alarcón, Isaac Nana, Ibra, Eder (Kun, 60'), Rodrigo Sanz (Boudaoud, 60'), H. Bautista (Fernández, 75') y Toni Gabarre.

0 Espanyol B: L. Serred, A. Timera, J. Catalá, X. Pleguezuelo, Xavi Rufo (José Ángel, 70'), M. Londoño, F. Gómez, Lluc Castell, A. Almansa, J. Peries y Thymos Caroutas (Letono, 70').

Árbitro: Álex Rivas (Colegio guipuzcoano). TA: Barrera; Timera, Camara.

Campo: Municipal. 800 espectadores.