Punto final con las salidas de Coscia y Miguelete

El CE Sabadell ha cerrado su mercado de fichajes de verano con dos salidas de última hora. Agustín Coscia y Miguel Ángel ‘Miguelete’ dejan de formar parte de la plantilla arlequinada en los minutos finales del plazo de transferencias.

El delantero argentino Agus Coscia ha rescindido su contrato con el conjunto catalán. El jugador de Rosario, que llegó el pasado verano procedente del Hércules, ya no figura en la página web oficial de LaLiga. Durante su etapa en la Nova Creu Alta marcó una decena de goles y se convirtió en una de las referencias ofensivas del equipo y siendo un jugador muy valorado por Ferran Costa. El atacante contaba con ofertas de traspaso de varios clubes de Primera Federación, lo que ha facilitado la desvinculación.

Por su parte, ‘Miguelete’ también ha abandonado el Sabadell en el último suspiro del mercado. El centrocampista andaluz, dorsal 10 del equipo, ha sido cedido a la UD Logroñés, también de Primera Federación. El jugador, autor de 16 goles en 68 partidos con la camiseta arlequinada, aterrizará en Las Gaunas con un año más de contrato todavía vigente con el Sabadell. En cuanto a Quim Utgés, finalmente no saldrá del club y contará con ficha del filial para la presente temporada.