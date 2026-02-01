Punto escaso para el Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis logró salvar un empate agónico tras un duelo que dominó por fútbol y ocasiones, pero que estuvo a punto de perder por un golpe de fortuna local. El equipo de Marc Carrasco, lastrado por bajas de última hora como la de Alberto Benito, mostró su versión más competitiva liderado por un Ricardo Vaz estelar. El luso fue la pesadilla de la zaga gerundense, estrellando dos balones en la madera —uno en cada parte— que impidieron que el dominio visitante se tradujera en ventaja. El Girona B, maniatado durante casi todo el choque, encontró el gol de forma inesperada cuando Javi González sorprendió con un disparo lejano desde el centro del campo que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, el conjunto rojinegro no se rindió y apeló a la heroica en el tiempo de descuento. En el minuto 94, tras un saque de esquina ejecutado con precisión, el central Lluís Recasens cabeceó de forma magistral al fondo de la red para establecer la justicia en el marcador. El punto, aunque sabe a poco por el volumen de juego generado, corta la racha de derrotas y llega en un día clave para el club, que ultima el fichaje del delantero Óscar Jiménez (Ejea).

FICHA TÉCNICA

Girona B 1

Reus FC Reddis 1

Jornada 21/Riudarenes/500 esp.

Girona B: Sergi Puig; Ferrán Ruiz (Badia, 69’), Biel Farrés, Salguero, Pol Arnau (Gibi, 59’); Para Ba, Lass, Sarasa, González; Katsushima (Calderó, 69’), Juan Arango (Garrido, 59’).

Reus FC Reddis: Pacheco; Fernández, Alarcón, Recasens, Pol Fernández (Céspedes, 67’), Casals; Sandro Toscano(J. Ramón, 89’), Ustrell, Xavi Jaime; Fran Carbià (Serrano, 46’) y Ricardo Vaz.

Goles: 1-0 (81’): J. González. 1-1 (90’+4): Lluis Recasens.

Árbitro: Serradelarca Serra (Colegio catalán). Amarillas a Pol Fernández, Céspedes.