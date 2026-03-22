Punto amargo para el Manresa

Frenazo en seco para las aspiraciones de un CE Manresa que, tras el empate a cero, deja de depender de sí mismo para coronar la tabla. Los hombres de Sergi Trullàs toparon con un muro doble: la solidez defensiva del conjunto ribereño y un césped excesivamente seco que penalizó el juego asociativo de los bageses. Pese a la trascendencia del choque, con el liderato en juego para unos y el play-off para otros, la primera mitad fue un ejercicio de imprecisiones donde solo los destellos de Badr y Moha Ezzarfani inquietaron a un acertado Adriá Aliaga.

Tras el descanso, Trullàs buscó soluciones ofensivas. La entrada de Momoh y el cambio de dibujo dotaron al Manresa de una marcha más, pero la fortuna dio la espalda a los visitantes. Hasta en dos ocasiones la madera evitó el tanto manresano: primero con un disparo de Aleix Díaz que se estrelló en el poste y, ya en el tramo final, con un testarazo de Momoh al larguero.

El empate deja un sabor amargo al Manresa, que aunque mantiene un punto de ventaja de forma provisional, el CF Badalona recuperará la primera plaza si vence en su partido pendiente contra L’Escala.

FICHA TÉCNICA

0 Hosapitalet: Adriá Aliaga; Pelegrín, D. Hernández, Rubi, R. Marimón (Solé, 87’), V. Pentelei (Aguza, 62’); Joel Lasso (Ballesteros, 87’), D. Molina (García, 72’), Javi Serra (Buba, 72’); F. Ribeiro e Ignasi Quer.

0 Manresa: O. Pulido; R. Munells, Álex Iglesias, Matheus Teixeira, V. Matovu, N. Olmedo; Aleix Díaz (Bamta, 87’), Carlos Portero (Momoh, 58’), B. El Amerani, Al Azami (Barragán, 76’); M. Ezzarfani.

Árbitro: Pol Curiel (Colegio catalán). Amarillas a Javi Serra, Rubi, Buba; Teixeira, Amerani, Olmedo, Álex Iglesias.